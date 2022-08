Bolsonaro recebeu Moraes em conversa "sem tensões" e deve ir à sua posse na presidência do TSE

Alexandre de Moraes, que foi pessoalmente ao Planalto entregar pessoalmente o convite para sua posse na presidência do TSE, foi presenteado com uma camisa do Corinthians edit

247 - O encontro entre Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, realizado nesta quarta-feira (10), no Palácio do Planalto, foi encarada como uma forma de tentar diminuir a tensão existente entre o atual ocupante do Palácio do Planalto e os integrantes da Corte. De acordo com o blog do jornalista Valdo Cruz, do G1, a avaliação de interlocutores do Planalto é que o encontro transcorreu de forma "cordial" e "sem tensões".

No encontro, Bolsonaro deu de presente a Moraes - que foi ao local entregar pessoalmente o convite para sua posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - uma camisa do Corinthians, time pelo qual o magistrado torce e sinalizou que, apesar das divergências, deverá comparecer à cerimônia.

De acordo com o blog do jornalista Valdo Cruz, do G1,o encontro abriu “a possibilidade de uma nova etapa no relacionamento entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes”. Bolsonaro também teria dito a Moraes esperar que as eleições ocorram de forma "transparente e tranquila".

O magistrado costuma ser frequentemente atacado por Bolsonaro e seus aliados que avaliam que o ministro faz uma espécie de perseguição contra o atual ocupante do Palácio do Planalto.

Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é relator de diversos inquéritos que têm Bolsonaro, além de seus familiares e aliados, como investigados.

