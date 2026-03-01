Bolsonaro sai em defesa de Michelle em carta e critica filhos por ataques internos

247 - Em uma carta divulgada neste domingo (1º), dia em que os bolsonaristas realizam atos, Jair Bolsonaro (PL) saiu em defesa de Michelle Bolsonaro em meio a um conflito familiar e político envolvendo seus filhos.

No texto, Bolsonaro lamenta que aliados e até membros da própria família tenham feito críticas à ex-primeira-dama: “Dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores — Deus, pátria, família e liberdade — para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa”, escreveu.

O racha envolve a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e a aproximação de Michelle e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com Tarcísio de Freitas (Republicanos). Michelle e Nikolas defendiam que o candidato da direita fosse Tarcísio, e com a saída do governador de São Paulo da disputa presidencial, ambos não se engajaram publicamente na campanha de Flávio. A posição provocou desentendimentos com Eduardo Bolsonaro, que considerou a falta de apoio um ato de insubordinação política.

“Numa campanha majoritária, bem como as cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados”, escreveu Bolsonaro. Michelle, que disputará o Senado pelo Distrito Federal, respondeu nas redes sociais que mantém suas prioridades: “As desinformações, maldades e injúrias eu entrego nas mãos de Deus. Sigo com a minha prioridade”, disse.

No documento, Bolsonaro afirma ter pedido à sua esposa que só se envolva nas articulações políticas após março de 2026.

Na carta, Bolsonaro diz que Michelle estaria “por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém-operada, bem como nos cuidados à minha pessoa”.

Ao reforçar a ideia de coesão, Bolsonaro procura reposicionar o debate no interior da direita, em um momento de rearranjos e disputas antecipadas para 2026, preservando a imagem de Michelle como figura a ser mantida fora das tensões partidárias imediatas.