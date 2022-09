Bolsonaro se irrita e abandona entrevista após pergunta sobre uso político do funeral da rainha Elizabeth (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) se irritou nesta segunda-feira (19) ao ser perguntado, em Londres, Inglaterra, sobre o uso político e eleitoreiro que fez de sua viagem oficial ao país para participar do funeral da rainha Elizabeth II.

"Você acha que eu vim aqui fazer política?. Pelo amor de Deus. Não vou te responder não", ele questionou. Uma jornalista, então, perguntou a Bolsonaro se ele havia lido os jornais locais nesta segunda-feira, que destacaram as ações eleitoreiras do brasileiro em solo britânico no momento em que a região está de luto pela morte de sua monarca. O ocupante do Palácio do Planalto, então, encerrou a entrevista.

O tabloide Mail, por exemplo, afirmou que Bolsonaro "ganhar pontos antes das eleições" com sua viagem. Já o The Guardian publicou: "Bolsonaro usa visita para funeral da rainha como ‘palanque eleitoral’".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.