Bolsonaro será preso na semana que vem, diz jornal

247 - A possível prisão de Jair Bolsonaro pode ocorrer já na próxima semana, segundo informações divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. De acordo com reportagem, n os bastidores as articulações se intensificam com reuniões reservadas conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com autoridades militares.

Uma dessas reuniões ocorreu na noite de 17 de novembro. No encontro, realizado longe da agenda pública, estavam presentes o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A conversa tratou de aspectos sensíveis da prisão de Bolsonaro, atualmente em regime domiciliar.

Segundo Jardim, Tomás Paiva evitou opinar sobre qual regime prisional seria adequado, uma atribuição que não cabe às Forças Armadas. Ainda assim, ponderou que enviar o ex-presidente ao Complexo Penitenciário da Papuda poderia ser interpretado como uma medida “excessiva”, considerando sua condição de ex-chefe de Estado.

O comandante apresentou alternativas em instalações militares pelo país caso Moraes determine o início do cumprimento da pena em regime fechado. As opções, segundo a reportagem, foram colocadas como soluções logísticas e de segurança, sem interferência direta no conteúdo da decisão judicial.

Ainda conforme a apuração, Alexandre de Moraes não sinalizou concordância nem rejeição às sugestões. O ministro mantém absoluto sigilo sobre o momento exato e o formato da ordem de prisão, que será definida quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos possíveis por parte da defesa.