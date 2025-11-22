Enquanto Bolsonaro se prepara para a prisão, Tarcísio se refugia em Campos do Jordão

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), decidiu aproveitar o feriado de 20 de novembro viajando com a família ao Palácio do Governo em Campos do Jordão. De acordo com a reportagem do Metrópoles, ele está sem agenda oficial desde a tarde de quarta-feira (19), aguardando a votação do PL Antifacção na Câmara antes de seguir rumo às montanhas do interior paulista.

Enquanto Tarcísio descansa, o clima político em Brasília é de tensão máxima. Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) mantêm vigília em frente à casa do ex-presidente, à espera de desdobramentos que aliados classificam como inevitáveis. Segundo a apuração, a expectativa é de que a prisão em regime fechado seja decretada nos próximos dias, com transferência para o presídio da Papuda. Pessoas próximas afirmam temer agravamento no estado de saúde de Bolsonaro diante dessa possibilidade.

Nos bastidores, Tarcísio tenta se reposicionar diante do novo cenário do bolsonarismo, agora marcado pela possibilidade de prisão de Bolsonaro. Segundo a reportagem, ele deve reencontrar Bolsonaro em 10 de dezembro, encontro autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A reunião será decisiva, pois Bolsonaro pode definir se apoia ou não a candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto.