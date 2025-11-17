Clã Bolsonaro não confia em Tarcísio e quer Flávio candidato a presidente

247 - A disputa dentro do clã Bolsonaro pela definição do nome que deve representá-la nas eleições de 2026 voltou a se intensificar, com movimentações que indicam mudança de rota nas pretensões eleitorais da família.

Segundo AmandaKlein, do UOL, parte dos familiares se mobilizou, antes mesmo da prisão de Bolsonaro, para pressioná-lo a apoiar alguém que carregasse o sobrenome da família nas urnas. Nesse contexto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a se colocar como opção, mas teria percebido que sua candidatura não vai prosperar - já que ele se autoexilou nos Estados Unidos e, agora, é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação. Ainda de acordo com a colunista, o deputado agora tenta transferir o protagonismo ao irmão, defendendo que Flávio Bolsonaro assuma o posto de representante do clã em 2026, já que ele próprio não tem nem como voltar ao Brasil, com medo de ser preso.

No clã Bolsonaro, há resistência em relação ao nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Aliados muito próximos dos Bolsonaro não veem o governador como alguém confiável e leal.

Embora interlocutores ligados ao governador acreditem que Flávio Bolsonaro possa apoiá-lo e não demonstraria intenção real de concorrer, o entorno do senador avalia outro cenário. Pessoas próximas a ele dizem que Jair Bolsonaro ainda não tomou uma decisão definitiva, mas que o grupo prepara o terreno caso o ex-presidente decida apostar no próprio filho como candidato do clã.