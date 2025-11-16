Lindbergh expõe o fiasco da gestão Tarcísio em São Paulo

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou neste domingo (16) o vídeo publicado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), no qual o governador de São Paulo faz ataques ao presidente Lula em parceria com o empresário Tallis Gomes.

A gravação mostra Tarcísio adotando a lógica empresarial para descrever a gestão do país e sugerindo que seria preciso “demitir o CEO”, em referência ao presidente da República. O governador aparece exaltando oportunidades econômicas e afirmando que o Brasil precisa de “política pública para aproveitar isso”. O governador está sendo criticado nas redes sociais por conta da publicação do conteúdo.

Para Lindbergh, ao usar a metáfora corporativa, Tarcísio acabou expondo o próprio fracasso administrativo. “‘Tem que demitir o CEO’, diz Tarcísio e, com essa frase, ele reproduz exatamente a lógica empresarial com que enxerga o Brasil. Mas se o país fosse mesmo uma empresa, a auditoria começaria pelos piores índices de saúde e educação da década em São Paulo: redução inédita do mínimo constitucional da educação desde 1988, salas superlotadas, evasão de professores e um sistema de saúde colapsado, com filas crescentes, greves e perda salarial acumulada”, criticou.

O líder petista também aponta o desastre na segurança pública. Segundo ele, o estado assiste ao domínio consolidado do PCC, à explosão de roubos de celulares e alianças, ao avanço da máfia dos combustíveis, à proliferação de postos clandestinos e até a mortes por metanol.

“Na segurança pública, o balanço é catastrófico: domínio absoluto do PCC, explosão de roubos de celulares e alianças, avanço da máfia dos combustíveis, proliferação de postos clandestinos e até mortes por metanol, tudo fruto da incapacidade do governo estadual em fiscalizar e enfrentar o crime econômico organizado. E ainda teve o secretário Derrite enviado a Brasília para tentar sabotar o PL Antifacção, enfraquecer a PF, blindar facções é tentar inverter o pacto federativo para impedir investigações”, disse Lindbergh.

O deputado completou relembrando que Tarcísio fez parte da trama bolsonarista que articulou ataques dos Estados Unidos ao Brasil através das tarifas. “Tarcísio tem um histórico perigoso: já afirmou que queria entregar uma vitória ao Trump, já pediu a ministro do STF que liberasse o passaporte de Bolsonaro para ele fugir, já defendeu anistia, já atacou a independência judicial do Brasil e agora fala em “terras raras” como quem negocia patrimônio nacional no balcão. O privatista quer vender o Brasil!”, concluiu.

