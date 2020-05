Bolsonaro só pensa em sua proteção pessoal e mostra desnorteio na condução do governo

247 - A falta de rumo do governo voltou a ficar em evidência nesta quinta-feira (14) quando Jair Bolsonaro atacou o presidente da Câmara, governadores, além de integrantes do seu próprio time de ministros. Segundo reportagem da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, a preocupação de Bolsonaro é apenas com a segurança de sua "família e amigos".

Ao longo do dia, Bolsonaro atacou os governadores em função das medidas de isolamento social, além de partir para cima do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Pouco depois ele voltou atrás nos ataques a Maia e diminuiu a importância do ministro da Saúde, Nelson Teich, além de afirmar que iria “de novo, atropelar seu Posto Ipiranga”, ressalta a reportagem em referência ao ministro da Economia, Paulo Guedes. “Por fim, veio à tona parte do que afirmou na reunião de 22 de abril. Proteção à família e a amigos. Vou interferir. Ponto final”, destaca o texto.

Um outro ponto, que aponta a falta de coordenação está na MP 966 que concede uma espécie de anistia aos agentes públicos por atos praticados durante a pandemia do novo coronavírus.

A MP foi criticada duramente pela oposição devido a contradição entre as cobranças públicas feitas por Bolsonaro à PF para que investigue possíveis desvios na gestão dos recursos destinados a enfrentar a COvid-19 , enquanto ao mesmo tempo edita uma MP que funciona como uma espécie de “salvo-conduto” aos agentes púbicos suspeitos de praticarem irregularidades no período.

