Bolsonaro vai culpar almirante Bento Albuquerque pela propina saudita

247 - Jair Bolsonaro (PL) já encontrou seu bode expiatório e vai lançar seu antigo aliado aos leões: trata-se do ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, Bolsonaro "disse a interlocutores que achou estranha a explicação de Bento Albuquerque sobre o caso das joias sauditas e que a justificativa do ex-ministro não foi convincente. Bolsonaro conversou com interlocutores de Bento no sábado e, segundo pessoas ligadas ao ex-presidente disseram, as explicações do militar não o convenceram".

A versão dada por Bolsonaro é a de que só ficou sabendo de toda a história envolvendo as joias que valem R$ 16,5 milhões pela imprensa. Ele diz que Bento Albuquerque não o procurou em nenhum momento para tratar do assunto. O suposto silêncio do ex-ministro em relação a um valor tão alto soa estranho a Bolsonaro.

No entanto, não foi somente Bento Albuquerque que tentou reaver as joias retidas pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos. Ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid enviou um ofício - com selo do gabinete da Presidência da República - à Receita pedindo a liberação dos diamantes O ofício coloca oficialmente as digitais de Bolsonaro no processo para tentar obter as joias que a comitiva de Bento Albuquerque tentou trazer escondidas após viagem a Arábia Saudita.

