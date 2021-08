“Bolsonaro veio para ficar e para acabar com a direita tradicional”, diz Mario Vitor Santos

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, avaliou que a dissidência de deputados que votaram a favor da PEC do voto impresso, a despeito das instruções das direções partidárias, é indicativa da aparição de um fenômeno importante na política brasileira: o fato de que a direita está mais alinhada ao extremismo de Jair Bolsonaro que às lideranças tradicionais.

Apesar de terem votado em grande parte contra a proposta, partidos como o PSDB, MDB e DEM contaram com um número significativo de parlamentares apoiando o projeto . 113 dos 448 parlamentares que votaram (25% do total) não obedeceram as instruções das siglas.

“A infiltração bolsonarista nos partidos da direita tradicional e centro-direita é importantíssima e corrói a autoridade das lideranças partidárias”, pontuou Mario Vitor. “O bolsonarismo está dentro dos partidos de direita e ameaça simplesmente inviabilizar esses partidos como representações políticas relevantes. Um fenômeno parecido com aquilo que talvez tenha acontecido no partido Republicano com o Trump. Assim como o Trump e o Tea Party infiltraram o partido Republicano e destruíram a ideologia tradicional, o transformando numa espécie de partido de extrema-direita, aqui também os partidos tradicionais estão sendo dizimados, fagocitados, consumidos, seu cérebro está sendo chupado pelo bolsonarismo”, explicou.

O jornalista afirmou que o “jogo” muda completamente após o realinhamento político da direita: “Esqueçam a ideia de que o Bolsonaro é uma coisa que passou pela direita e depois que ele sair do poder os partidos tradicionais voltam a reinar nesse campo na política brasileira. Não, o Bolsonaro veio para ficar e talvez até para acabar com a direita tradicional como nós a conhecemos desde a redemocratização. Estou tentando sugerir a hipótese de que estamos vivendo uma mutação, esse setor da política brasileira tende a perder total importância e a ser assimilado pelo bolsonarismo. Isso é muito significante para a continuidade do tipo de debate que teremos nos próximos anos e décadas na forma de funcionamento da democracia brasileira. É outro jogo”.

