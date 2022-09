Bolsonaro vislumbra derrota e diz que vai se "recolher" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em um podcast transmitido simultaneamente por sete canais no YouTube ligados ao público evangélico, Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (12) falou em tom de derrota sobre a eleição deste ano.

Vendo o ex-presidente Lula (PT) à frente em todas as pesquisas eleitorais e com chances de vitória em primeiro turno, Bolsonaro afirmou que se for a "vontade de Deus" ele passará a faixa presidencial para aquele que for eleito e, em seguida, vai se "recolher".

"Com a minha idade, eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro", declarou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.