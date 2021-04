Bolsonaro volta a atacar o STF e diz que CPI da Pandemia irá "persegui-lo" e "tumultuar"

247 - Jair Bolsonaro renovou seus ataques ao Supremo Tribunal Federal neste sábado (10) e disse que a CPI do Senado sobre a Pandemia é "feita pela esquerda” e irá "persegui-lo" e "tumultuar". Para Bolsonaro, o STF “não tem que estar se metendo em tudo” - ele não esclareceu quem deve determinar o raio de ação da Corte.

As declarações foram feitas na tarde deste sábado nos portões do Palácio da Alvorada e são mais uma reação depois de o ministro da Corte Luís Roberto Barroso determinar que o Senado Federal abra uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar ações do governo federal durante a pandemia da covid-19.

"Interferência? Lamentavelmente existe ainda por parte do Supremo —no meu governo teve muito. Agora teve uma [interferência] no Senado. [O STF] Não tem que estar se metendo em tudo. Já deram poderes aos governadores para fazerem a política de lockdown, confinamento", criticou Bolsonaro, segundo o UOL .

Na sequência, ele combinou o ataque à Corte a outro, à esquerda e à CPI: "Essa CPI feita pela esquerda é para perseguir, para tumultuar. Conversei com alguns senadores. A ideia é investigar todo mundo. Sem problema nenhum. Agora a lei nasceu para todos".

Pela manhã, numa visita a uma comunidade da cidade satélite São Sebastião, nas cercanias de Brasília, Bolsonaro fez uma ameaça a servidores públicos e militares .Reforçando seu discurso contra as medidas de isolamento social para conter o avanço da pandemia, que já mata quase quatro mil brasileiros por dia, Bolsonaro disse que caso a "política do 'fique em casa'" continue, servidores públicos poderão ser afetados por uma possível falta de arrecadação, que pode culminar, segundo ele, em atraso de salários.

