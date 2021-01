Bolsonaro volta a bater na Venezuela, que socorreu Manaus com envio de oxigênio

247 - Em live nesta quinta-feira (21), Jair Bolsonaro ignorou a ajuda venezuelana de enviar a Manaus cilindros de oxigênio para socorrer pacientes em UTIs de hospitais da capital amazonense que morriam sem ar e atacou, mais uma vez, a Venezuela.

Bolsonaro disse que o país vive sob uma ditadura com o governo de Nicolás Maduro. "Sentimos muito o que está acontecendo porque nossos irmãos perderam a liberdade, perderam o poder aquisitivo, grande parte vive em uma miséria enorme, e nós aqui acolhemos e os distribuímos pelo Brasil", falou Bolsonaro sobre o país que salvou Manaus há poucos dias.

Ele ainda aproveitou o gancho para jogar panos quentes sobre sua própria declaração do início da semana de que são as Forças Armadas no Brasil que decidem se o país viverá, ou não, em democracia, e não a Constituição, o que causou grande revolta. "A gente sabe que uma ditadura uma vez instalada dificilmente se desfaz. Por isso, graças a Deus aqui no Brasil temos Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. Então um grande pilar da nossa democracia são as Forças Armas, que jamais aceitariam o convite de uma autoridade de plantão, no caso o presidente da República, a enviesar por um caminho diferente da liberdade e da democracia. Lá as Forças Armadas fora cooptadas"

