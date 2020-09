Bolsonaro volta a falar com apoiadores sem usar a máscara

Jair Bolsonaro voltou a demonstrar novamente a sua negligência com a população no sentido de gerir a crise do coronavírus, doença que já matou mais de 124 mil pessoas no Brasil. E, novamente sem máscara, ele voltou a causar aglomeração edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a demonstrar novamente a sua negligência com a população no sentido de gerir a crise do coronavírus, doença que já matou mais de 124 mil pessoas no Brasil. Ele voltou a falar com um eleitor e não usou máscara.

Esta semana, Bolsonaro teve um encontro, sem máscara, com amigos e familiares em Eldorado, no interior de São Paulo, onde foi criado. Ele afrontou uma lei estadual sancionada pelo governador João Doria (PSDB) que obriga o uso de máscara em ambientes públicos no estado, sob pena de multa de R$ 500 - leia aqui.

No último sábado (26), Bolsonaro, sem equipamento de proteção no rosto, pegou uma criança no colo e causou aglomeração em Minas.

- Sr. Alcides (87) ensinou-me a dirigir quando tinha 12 anos. pic.twitter.com/o2OseVu1eI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 4, 2020

