Bolsonaro vai a bar com amigos e afronta lei de uso máscaras de Doria em São Paulo

Jair Bolsonaro se reuniu, sem máscara, com amigos e familiares em Eldorado (SP). Ele afrontou uma lei estadual sancionada pelo governador João Doria (PSDB) que obriga o uso de máscara em ambientes públicos no estado

247 - Em mais uma demonstração de falta de cuidado com as consequências da pandemia do coronavírus para a população, Jair Bolsonaro teve um encontro, sem máscara, com amigos e familiares em Eldorado, no interior de São Paulo, onde foi criado. Ele afrontou uma lei estadual sancionada pelo governador João Doria (PSDB) que obriga o uso de máscara em ambientes públicos no estado, sob pena de multa de R$ 500.

As imagens foram divulgadas primeiramente nos stories do Instagram pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que marcou o cantor sertanejo Gusttavo Lima na publicação.

Alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal no primeiro semestre deste ano, o blogueiro Allan dos Santos divulgou as imagens em seu Twitter depois que Bolsonaro deixou o bar.

Presida tomando uma. O nome da cerva deveria ser “lágrima de petista”.

pic.twitter.com/i0phwS2CDW — Allan Dos Santos 🇧🇷🇺🇸 (@allanldsantos) September 4, 2020

Bolsonaro já subestimou a Covid-19 em algumas ocasiões. Em junho ele disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Também Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (4,0 milhões) e mortes (124 mil) provocadas pelo coronavírus. Só perde para os Estados Unidos, com 6,3 milhões de infectados e 191 mil óbitos.

