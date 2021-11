Bolsonaro volta a mentir sobre preço do combustível e diz que lucro da Petrobrás "passa a ser castigo"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a Petrobrás nesta segunda-feira (8). Depois de falar em “ficar livre da Petrobrás” para defender sua privatização, Bolsonaro classificou como "castigo" o lucro que a companhia obtém sobre o preço dos combustíveis. Em três meses, a Petrobrás lucrou R$ 31 bilhões.

"Agora acabou a roubalheira na Petrobrás, estão dando lucros extraordinários. Agora a situação é tão complicda pelo preço do combustível que o lucro passa a ser castigo", disse Bolsonaro, acrescentando que o custo de produção do litro de gasolina é de R$ 2,30, mas postos cobram mais de R$ 7 pelo combustível.

“O lucro passa a ser castigo”, diz @jairbolsonaro sobre Petrobras.



Presidente afirma que o custo de produção do litro de gasolina é de R$ 2,30, mas postos cobram mais de R$ 7 pelo combustível. pic.twitter.com/dqrI0VWdN1 — Metrópoles (@Metropoles) November 8, 2021





Na quinta semana consecutiva de alta, o preço médio da gasolina nos postos do país subiu 2,25% na semana passada e o valor máximo registrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi de R$ 7,999 no Rio Grande do Sul. A média de preços ficou em R$ 6,710 o litro.

Por conta do reajuste, o preço do litro do diesel subiu 2,45% nos postos brasileiros na semana passada, chegando a uma média de R$ 5,339. O preço máximo foi de R$ 6,700 o litro em Cruzeiro do Sul, no Acre. O valor médio do litro do etanol, por sua vez, subiu 4,5% na semana, para R$ 5,294. O preço máximo foi de R$ 7,899 o litro em Bage, no Rio Grande do Sul. O preço do botijão de gás (GLP), por sua vez, se manteve estável e fechou a semana em R$ 102,48.

