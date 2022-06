Bolsonaro zomba de Amber Heard após condenação em ação de Johnny Depp

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou zombou nesta quarta-feira (1) da atriz Amber Heard, 36, condenada a pagar US$ 8,35 milhões (R$ 40,1 mi) ao ex-marido Johnny Depp, 58 anos, por difamação. O ator, de "Piratas do Caribe", foi condenado a pagar US$ 2 milhões (R$ 9,6 mi) para ela, sob a mesma acusação.

Na rede social, Bolsonaro publicou uma imagem dele olhando o celular e aparentemente surpreso com uma notícia. É um meme comum na internet.

Bolsonaro usou o Twitter para resgatar uma postagem feita no Twitter pela americana em 2018, quando a atriz divulgou um texto do jornal New York Times, no qual ele era citado como alguém que "flertava com os dias obscuros" da Ditadura Militar (1964-1985), usando a hashtag #EleNão.

