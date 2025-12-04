Boulos defende Datena na TV pública: “foi filiado ao PT e me apoiou no segundo turno”

247 - O ministro Guilherme Boulos, responsável pela Secretaria-Geral da Presidência, saiu em defesa da contratação de José Luiz Datena pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, Datena comandará um talk show na TV e um programa diário na Rádio Nacional. A decisão provocou críticas da Fenaj e de sindicatos de jornalistas do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que afirmaram em nota que o comunicador “consolidou um tipo de jornalismo marcado pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos e pelo proselitismo político”.

Boulos rebateu os questionamentos, destacando que, ao longo da carreira, Datena já se envolveu com temas progressistas. “Ele já se dedicou a pautas progressistas e chegou a ganhar o prêmio Vladimir Herzog [de Anistia e Direitos Humanos]”, afirmou o ministro. “Seria equivocado não reconhecer isso.”

O ministro também ressaltou vínculos históricos entre o apresentador e o campo progressista. “É preciso levar em consideração a história do Datena. Ele foi filiado ao PT durante a maior parte da vida. Ele me apoiou [nas eleições municipais de 2024] contra o Ricardo Nunes [MDB] no segundo turno”, disse.

As entidades jornalísticas criticaram o que classificaram como falta de um projeto consistente para a comunicação pública. Boulos contestou essa avaliação e disse que a atual gestão da EBC tem avançado em mudanças estruturais. “É preciso ver o conjunto. A atual gestão da EBC tem feito uma reestruturação importante. Contratou neste ano jornalistas como Cristina Serra, Yan Boechat e agora Jamil Chade.”

Segundo ele, a função de Datena na emissora será estritamente jornalística. “Datena vai fazer um programa de entrevistas. Vai convidar pessoas de todos os campos políticos para entrevistar. Inclusive pessoas ligadas aos direitos humanos.”

A Folha de S.Paulo também informou que Lula recebeu o apresentador no Palácio do Planalto um dia antes de o anúncio ser oficializado, reforçando a proximidade entre ambos, construída ao longo de décadas de amizade.

Datena, por sua vez, afirmou que o fato de a EBC ser vinculada ao governo federal não compromete sua independência editorial. “Eu sempre fui independente. E inclusive enfrentei problemas por causa disso. Não iriam agora me convidar para ser tendencioso. O meu papel será sempre o de jornalista, e todos sabem disso”, declarou.

O novo programa semanal pretende receber convidados de diferentes áreas para debater temas variados, incluindo segurança pública, área na qual Datena atua há muitos anos. A estreia está prevista para janeiro.