Boulos sobre Mamãe Falei: 'ir a um país em guerra para assediar mulheres desesperadas é nojento demais'

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, repudiou, nesta sexta-feira (4), pelo Twitter as declarações de teor sexista feitas pelo deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos. O parlamentar disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

"O MBL sempre foi humanamente desprezível. Inventaram fake news sobre Marielle e atacaram Padre Júlio. Mas o audio de Mamãe Falei ultrapassa qualquer limite de indignidade moral. Ir para um país em guerra para assediar mulheres desesperadas é nojento demais!", postou o ativista no Twitter.

Internautas cobraram a cassação do mandato do parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MBL sempre foi humanamente desprezível. Inventaram fake news sobre Marielle e atacaram Padre Júlio. Mas o audio de Mamãe Falei ultrapassa qualquer limite de indignidade moral. Ir para um país em guerra para assediar mulheres desesperadas é nojento demais! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 4, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE