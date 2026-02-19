Brasil e Índia avançam em acordo na área de Defesa

247 - O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, formalizou um convite ao assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, para que visite o Brasil “assim que possível”. A iniciativa ocorre em meio ao esforço dos dois países para fortalecer a parceria estratégica bilateral.

Segundo informações publicadas pelo O Globo, a carta enviada por Amorim manifesta a expectativa de que Brasil e Índia concluam as negociações e assinem um novo memorando de entendimento para cooperação na indústria de defesa durante a atual visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nova Délhi, onde participa de um evento multilateral sobre inteligência artificial.

Convite formal e avanço nas negociações

Na correspondência, Amorim classificou como “altamente bem-sucedida” a recente visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à Índia e ressaltou um “progresso significativo” na cooperação em aviação. O assessor destacou ainda que “o contato contínuo nos mais altos níveis será importante para o sucesso desses projetos”.

A área de defesa tornou-se um dos principais eixos da aproximação entre Brasília e Nova Délhi. A intensificação do diálogo ocorre após missões oficiais de alto nível e a ampliação das tratativas envolvendo setores estratégicos.

Missões oficiais reforçam aproximação

Pouco depois da agenda de Amorim no país asiático, em 2025, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Nova Délhi acompanhado do ministro da Defesa, do comandante da Aeronáutica, do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e do presidente da Agência Espacial Brasileira. A composição da comitiva sinalizou a prioridade dada à cooperação militar e aeroespacial.

No campo empresarial, a Embraer inaugurou um novo escritório na capital indiana em outubro, com a presença de Alckmin. Além disso, a companhia firmou acordo de cooperação estratégica com o grupo Mahindra e, em janeiro, assinou memorando de entendimento com a Adani Defense & Aerospace para desenvolver um sistema de transporte aéreo regional integrado.

Agenda presidencial na Índia

Após compromissos multilaterais, Lula participa da abertura do novo escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil, em Nova Délhi, além do encerramento do fórum empresarial Brasil-Índia. No sábado, a programação será dedicada à agenda bilateral, com visita de Estado e encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

A expectativa do governo brasileiro é consolidar avanços nas áreas de defesa, tecnologia e indústria estratégica, fortalecendo o relacionamento entre as duas potências emergentes.