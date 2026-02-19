Lula se reúne com primeiro-ministro da Croácia em Nova Déli

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quarta-feira (19) com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, em Nova Délhi, na Índia. O encontro ocorreu à margem da Cúpula sobre Impacto da Inteligência Artificial e serviu para tratar de temas estratégicos ligados ao comércio internacional e ao cenário geopolítico global.

Durante a reunião, Lula e Plenković destacaram a importância da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e manifestaram expectativa de que o instrumento possa entrar em vigor o mais rapidamente possível. O entendimento foi apresentado como fundamental diante do atual contexto internacional, marcado pelo avanço de políticas unilaterais e pelo aumento do protecionismo no comércio global.

Os dois dirigentes concordaram que o acordo tem relevância estratégica no momento em que crescem barreiras comerciais e tensões entre grandes economias. Para Lula e o primeiro-ministro croata, a entrada em vigor do tratado pode representar um passo decisivo para ampliar oportunidades econômicas e reforçar relações entre os blocos.

Além do tema comercial, a conversa também abordou assuntos relacionados à paz e à segurança internacional. De acordo com o Planalto, Lula aproveitou o encontro para lamentar os elevados gastos com armamentos em escala mundial e reiterou sua posição em defesa de um sistema internacional mais cooperativo.

O presidente destacou a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e das Nações Unidas, apontando que a atuação coordenada entre países e instituições globais é essencial para enfrentar desafios contemporâneos e evitar o agravamento de conflitos.