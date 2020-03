Brasil fecha fronteira aérea para estrangeiros de todas as nacionalidades, incluindo norte-americanos

Portaria assinada pelos ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), publicada nesta sexta-feira (27), endureceu as regras para o fechamento de fronteiras aéreas do País para combater o avanço do novo coronavírus edit

247 - Uma portaria assinada pelos ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), publicada nesta sexta-feira (27), endureceu as regras para o fechamento de fronteiras aéreas do País para combater o avanço do novo coronavírus.

A medida, que tem validade de 30 dias a partir desta sexta, proíbe a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades, inclusive dos Estados Unidos, que, até o momento, não estavam nas restrições brasileiras.

Ainda nesta sexta, o ministro Sergio Moro tinha assinado uma outra portaria que fechava as fronteiras com os países que já haviam fechado as fronteiras com o Brasil (leia mais no Brasil 247).

Assim, qualquer estrangeiro de qualquer país não poderá nem sequer passar pelo Brasil, nem em casos de ponte aérea para outros locais.