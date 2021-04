Brasil não aceita renegociar acordo entre Mercosul e União Europeia, afirma ministro das Relações Exteriores

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pode haver, em paralelo ao acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, uma negociação sobre segurança ambiental, mas descartou a proposta de reabertura do texto edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, nesta sexta-feira, 30, saiu em defesa do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia durante um seminário com empresários brasileiros e europeus.

O ministro disse que pode haver, em paralelo ao acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, uma negociação sobre segurança ambiental, mas descartou a proposta de reabertura do texto, concluído em meados de 2019.

Para nós, o acordo não tem falhas ou deficiências. O Mercosul está pronto para iniciar a negociação de um documento de natureza política, sempre no entendimento de que não estamos reabrindo o acordo, nem negociando compromissos adicionais”, disse França, acrescentando que as conversas ocorrerão "dentro dos princípios da reciprocidade e da razoabilidade".

“Considero fundamental lembrar as credenciais do Mercosul em questões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A participação do bloco nas emissões globais de gases de efeito estufa corresponde a um terço daquela registrada pela União Europeia, em razão da natureza da matriz energética de nossos países”, afirmou.

Segundo ele, “não há qualquer fundamento, afirmar que o acordo representa ameaça ao meio ambiente, à saúde humana ou aos direitos sociais. Pelo contrário, reforça compromissos multilaterais que assumimos e que estamos reforçando, além de incluir as melhores práticas na matéria”.

Em março deste ano, o eurodeputado da Irlanda Mick Wallace afirmou, em entrevista ao Brasil Wire e ao Brasil 247, que “o acordo entre União Europeia e Mercosul é injusto para as populações e tem grandes chances de não acontecer”.

