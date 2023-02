Brasil pode ser referência no combate ao discurso de ódio, diz Manuela d’Ávila

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O governo federal criou um grupo de combate ao extremismo e ao chamado discurso de ódio, para propor políticas públicas sobre o teama. Pela Portaria 129 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União, o grupo será presidido pela ex-deputada Manuela d’Ávila. Segundo ela afirmou em rede social, a medida pode contribuir “para que o Brasil se torne uma referência global de enfrentamento ao ódio, extremismo, intolerância e violência”.

O colegiado tem cinco integrantes do Ministério dos Direitos Humanos e 24 da sociedade civil. Outros órgãos do governo serão convidados a participar. A atividade não é remunerada.

Advogado será relator

Além de Manuela d’Ávila, o relator será o professor, pesquisador e advogado Camilo Onoda Caldas. Ele também é diretor – e um dos fundadores – do Instituto Luiz Gama.

Outros integrantes são o psicanalista Christian Dunker, a professora e cientista social Esther Solano, a blogueira e ativista Lola Aronovich, o ator e youtuber Felipe Neto, o cacique Marcos Xukuru, a jornalista Patrícia Campos Mello (autora do livro A Máquina do Ódio, sobre fake news e violência digital), a pesquisadora Esther Solano e o epidemiologista Pedro Hallal. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 180 dias, prorrogáveis por igual período.

Máquina de intolerância

Manuela afirmou que dedica parte de sua vida ao tema, incluindo pesquisa de doutorado e o trabalho desenvolvido no Instituto E se fosse você?. “As razões “As razões desse esforço são óbvias: não é fácil ser vítima dos ataques dessas máquinas que constroem e distribuem ódio e intolerância.”

Sobre não ter se candidatado, a ex-deputada e ex-candidata a vice de Fernando Haddad nas eleições de 2018, ela afirmou que se trata de “reposicionamento” e não desistência. “Na verdade, decidi permanecer atuando na sociedade civil, conciliando minha vida profissional e meu doutorado com minha militância por um Brasil justo e desenvolvido. (…) A missão que recebi me recoloca na linha de frente do combate ao ódio.”

Confira a composição do grupo

Cinco representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania:

um da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

um da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

um da Assessoria de Participação Social e Diversidade

um da Assessoria Especial de Comunicação Social

um da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos

Sociedade civil, 24 representantes:

Manuela d´Ávila, que presidirá os trabalhos

Camilo Onoda Caldas (relator)

Christian Ingo Lenz Dunker

Débora Diniz Rodrigues

Esther Solano

Felippe Mendonça

Felipe Neto Rodrigues Vieira

Guilherme Stolle Paixão e Casarões

João Cezar de Castro Rocha

Isabela Oliveira Kalil

Letícia Maria Costa da Nobrega Cesarino

Dolores Aronovich Aguero

Lusmarina Campos Garcia

Magali do Nascimento Cunha

Marcos Xukuru

Michel Gherman

Nina Santos

Patrícia Campos Mello

Pedro Rodrigues Curi Hallal

Rosane da Silva Borges

Ricardo Campos

Ronilso Pacheco

Rosana Pinheiro-Machado

Rodney William Eugênio

