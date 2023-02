"Brasil precisa de uma direita democrática", diz Janine Ribeiro, presidente da SBPC

Apoie o 247

247 - O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Renato Janine Ribeiro, afirmou em entrevista ao programa Boa Noite 247 que a direita e a esquerda precisam estar comprometidas com a democracia. O estudioso fez críticas a bolsonaristas responsáveis pela defesa de um golpe no País.

"Nós precisamos de uma esquerda e uma direita democráticas, comprometidas com a democracia que não tem golpe se perder a eleição", afirmou. Segundo Ribeiro, é importante o governo federal ter "um compromisso claro de redução da desigualdade".

O presidente da SBPC também elogiou as bolsas de estudos para pesquisadores no Brasil, com reajustes de 25% a 200%. "Bolsas para os nossos estudantes" deve ser uma "prioridade absoluta", acrescentou.

“Queremos ser exportadores de conhecimento", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (16) aumento e expansão das bolsas de estudos para estudantes e professores do país. Os reajustes serão entre 25% e 200%. Entre os programas contemplados, estão bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência. A última correção ocorreu em 2013.

“Queremos ser exportadores de conhecimento, alta tecnologia, ciência. Para isso temos que investir em educação e pesquisa (…). Viemos para mudar as coisas. As pessoas passarão a ser tratadas com respeito”, disse o petista.

Serão, apenas em 2023, 57 mil novas bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e mais 10 mil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Já os reajustes, válidos a partir de março, serão:

Iniciação Científica no Ensino médio: R$ 300 (era R$ 100)

Iniciação Científica na graduação: R$ 700 (era R$ 400)

Mestrado: R$ 2.100 (era R$ 1.500)

Doutorado: R$ 3.100 (era R$ 2.200)

Pós-doutorado: R$ 5.200 (era R$ 4.100)

As bolsas para formação de professores da Educação Básica terão reajuste entre 40% e 75%. Atualmente, elas variam entre R$ 400 e R$ 1.500. Já os aumentos da Bolsa Permanência, criada durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) para evitar a fuga de cientistas do país, vão de 55% a 75%. Será o primeiro aumento neste programa desde sua criação. Atualmente, os valores vão de R$ 400 a R$ 900.

