247 - O Brasil ultrapassou neste domingo (9) a marca dos três milhões de casos confirmados de coronavírus, um dia depois de ter alcançado os 100 mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia - de acordo com os números de hoje, já são mais de 101 mil mortos.

Assim como neste sábado (8) Jair Bolsonaro não fez uma mensagem de luto específica aos mortos em decorrência da pandemia - afirmou que lamentava os óbitos, assim como as mortes por outras causas - nesta tarde e noite, nas redes sociais, ele fez críticas ao isolamento social e voltou a fazer propaganda da cloroquina para o tratamento do combate ao vírus, mesmo não havendo comprovação científica de eficácia.

Leia mais sobre o relatório do Ministério da Saúde na reportagem da Agência Brasil:

Brasil registra 3 milhões de casos de covid-19 e 101 mil mortes

Por André Richter – O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (9) novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 3.035.422 casos confirmados da doença e 101.049 mortes registradas. Os casos recuperados somam 2.118.460.

Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 23.010 novos casos e 572 mortes.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 627.126 casos e 25.114 mortes. Em seguida estão os estados da Bahia (193.029 casos e 3.953 óbitos), Ceará (188.542 casos e 7.954 óbitos) e o Rio de Janeiro (178.850 casos e 14.080 óbitos)

De acordo com o Ministério da Saúde, 3.566 casos estão em investigação.

