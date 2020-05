Brasil registra recorde de 614 mortes em 24 horas e Teich fala em “lockdown”

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 614 mortes por Covid-19, o maior número diário desde o início da pandemia. O total de óbitos no país subiu para 8.535, com 125.096 casos confirmados, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira 6.

Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pela primeira vez falou em lockdown, isolamento social com regras mais restritas, hoje praticado apenas na região de São Luís, no Maranhão, nos quatro municípios que formam a Grande Ilha.

“Vai ter lugar em que o lockdown é necessário, vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização. O que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma forma radical, até pra que a gente tenha a tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do país onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação”, disse Teich.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.