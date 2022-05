'Brasil tem histórico de eleições justas e transparentes e EUA confiam em suas instituições', diz porta-voz após recado da CIA

Apoie o 247

247 - O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, ao ser questionado sobre a orientação que a CIA deu a Jair Bolsonaro (PL) para que não atacasse o processo eleitoral, afirmou que os brasileiros “precisam ter confiança em seu sistema eleitoral”.

“Nos engajamos com os nossos parceiros brasileiros [...] Nossa conclusão tem sido que, assim como os Estados Unidos, o Brasil é uma democracia forte e ambos temos o compromisso de garantir nossas democracias decididas pelo povo”, destacou o norte-americano.

“Temos muita confiança nas instituições democráticas do Brasil. O Brasil tem um forte histórico de eleições livres e justas com transparência e altos níveis de participação eleitoral. E é importante que os brasileiros, enquanto aguardam ansiosamente as eleições deste ano, tenham confiança em seu sistema eleitoral”, afirmou.

Segundo Price, é importante mostrar “que o Brasil está novamente em posição de demonstrar ao mundo, através dessas eleições, a força duradoura da democracia brasileira”.

A democracia brasileira está em cheque no Brasil e é motivo de comentário nos EUA após vazar que chefe da CIA recomendou a Bolsonaro não atacar sistema eleitoral. A fala do porta-voz reforça defesa das eleições brasileiras

O Departamento de Estado dos EUA, do qual Ned Price é porta-voz, participou ativamente do golpe de 2016 no Brasil, assim como outras instituições norte-americanas (FBI, Ministério da Justiça, etc.), apoiando o ex-juiz parcial Sergio Moro em sua jornada contra o PT e o ex-presidente Lula.

A subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado norte-americano, Victoria Nuland, que recentemente visitou o Brasil, disse ter confiança no sistema de votação brasileiro. A secretária ficou famosa quando, após participar das manifestações na Praça Maidan que levaram ao golpe da Ucrânia em 2014, vazou um áudio seu no qual ela admitia a participação dos EUA no golpe e mandava a União Europeia “se foder”.

