Cacique Raoni recebe alta após internação em MT e seguirá recuperação em casa

247 - O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, recebeu alta neste sábado (9), após internação no Hospital dos Pinheiros, em Sinop, no estado de Mato Grosso. O líder indígena foi diagnosticado com hérnia diafragmática traumática crônica, condição preexistente decorrente de um acidente ocorrido há mais de 20 anos. Ele havia sido internado na última terça-feira (5), após apresentar fortes dores abdominais e febre, informa o jornal Folha de São Paulo.

Devido à idade avançada e às comorbidades, a equipe médica optou por não realizar intervenção cirúrgica. O tratamento seguiu de forma clínica, com acompanhamento constante durante o período de internação. Segundo comunicado do Hospital dos Pinheiros, foram realizados exames de sangue, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. O exame cardiológico mais recente não indicou alterações em relação aos anteriores.

O boletim médico informou ainda que o paciente respondeu de forma positiva ao tratamento voltado ao controle da dor e do desconforto abdominal, além da fisioterapia respiratória, mantendo estabilidade clínica ao longo de toda a internação. A alta hospitalar foi formalizada às 9h do sábado. Após a liberação, Raoni retornou para sua residência acompanhado por familiares e lideranças indígenas, permanecendo nas proximidades de Sinop para eventual necessidade de retorno médico.

Como parte das orientações, a equipe médica recomendou que o cacique evite esforços físicos, não carregue peso e não realize viagens aéreas ou deslocamentos terrestres longos até nova avaliação. Também foi solicitado monitoramento de sinais como falta de ar, fadiga, dor abdominal ou torácica, constipação intestinal, alterações da pressão arterial e mudanças na frequência cardíaca.

Em nota, o Instituto Raoni informou que o líder indígena permanecerá em repouso nos próximos dias ao lado da família. A entidade também agradeceu as manifestações de apoio recebidas durante o período de internação. "O Instituto Raoni agradece as manifestações de carinho, solidariedade e preocupação recebidas nos últimos dias", afirmou a entidade.