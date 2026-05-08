Cacique Raoni é internado em MT após febre e dor abdominal

247 - O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, foi internado na quarta-feira (6) no Hospital dos Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, após apresentar fortes dores abdominais e febre. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a unidade de saúde informou que o quadro clínico do líder kayapó é estável.

De acordo com boletim divulgado pelo hospital, exames laboratoriais e de imagem confirmaram o diagnóstico de hérnia diafragmática traumática crônica. A condição, segundo a unidade, é antiga e está relacionada a um acidente sofrido por Raoni há mais de 20 anos.

“Após avaliação clínica e realização de exames laboratoriais e de imagem, foi confirmado o diagnóstico de hérnia diafragmática traumática crônica, condição antiga decorrente de acidente sofrido há mais de 20 anos”, informou o Hospital dos Pinheiros, em nota.

O cacique passou por avaliação médica detalhada, incluindo acompanhamento cardiológico. Diante da idade avançada e de comorbidades pré-existentes, entre elas doença pulmonar obstrutiva crônica, a equipe médica decidiu adotar tratamento conservador. Por ora, não há indicação de procedimento cirúrgico.

Neto e tradutor de Raoni, Patxon Metuktire afirmou à Folha que o cacique ainda aguarda novas avaliações para receber alta. Segundo ele, mesmo após deixar o hospital, o líder indígena deverá permanecer sob cuidados e observação reforçada.

“O cacique teve dores no estômago e febre. Ele foi atendido em casa, mas não melhorou. No outro dia cedo, ele foi encaminhado para o Hospital dos Pinheiros, em Sinop. Ele não pode fazer cirurgia devido à idade, é muito risco, então vai seguir outras recomendações médicas”, relatou Patxon.

Com a internação, o Instituto Raoni informou o cancelamento da agenda do cacique com parceiros e demais compromissos previstos para os próximos dias. A decisão foi tomada em razão da atenção médica necessária durante o período de recuperação.

“Pedimos, com respeito e compreensão, que todos e todas acolham este momento com sensibilidade, permitindo que o cacique possa receber os cuidados necessários e se recuperar com tranquilidade”, afirmou o instituto em nota.

Raoni é uma das lideranças indígenas mais conhecidas do Brasil. Ao longo de sua trajetória, defendeu a demarcação de terras indígenas, teve atuação internacional em defesa dos povos originários e do meio ambiente, foi cotado para o Prêmio Nobel da Paz e se reuniu com presidentes brasileiros desde a redemocratização, além de reis e papas. Ele também sobreviveu à covid-19.