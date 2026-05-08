Entenda como será a Unind, universidade federal voltada aos povos indígenas

247 - O Congresso Nacional aprovou nesta semana o projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), instituição federal voltada à formação superior, à pesquisa e à valorização dos saberes tradicionais dos povos indígenas. O PL 6.132/2025 foi apresentado pela Presidência da República e estabelece uma estrutura acadêmica própria para atender demandas educacionais, culturais e territoriais das populações indígenas no Brasil.

A Unind terá sede em Brasília e poderá estabelecer unidades em várias regiões do país. A proposta prevê que a universidade ofereça ensino superior, desenvolva pesquisa e extensão universitária, valorize saberes tradicionais e incentive a sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas.

O projeto também determina que a instituição deverá valorizar, preservar e difundir os saberes, as culturas, as histórias e as línguas dos povos indígenas do Brasil e da América Latina, integrando esses conhecimentos à produção científica.

Outro ponto previsto no texto é a adoção de processos seletivos próprios. A universidade poderá criar critérios específicos para ingresso, assegurando percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas.

A governança da instituição também terá características específicas. De acordo com o projeto, os cargos de reitor e vice-reitor da Unind serão ocupados obrigatoriamente por docentes indígenas.

A proposta estabelece ainda que a universidade deverá iniciar suas atividades acadêmicas em 2027. A previsão inicial é de oferta imediata de dez cursos de graduação nas áreas de formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e indígena e gestão territorial e ambiental.

Segundo o texto aprovado, a expectativa é atender dois mil e oitocentos alunos em até quatro anos de funcionamento da universidade.