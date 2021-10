Cada vez mais alinhado com Bolsonaro, Queiroga diz que "desconhece" parecer que seria aprovado pelo Conitec contra o "kit Covid"

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou desconhecer o documento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que não recomendaria o tratamento precoce contra a Covid-19 edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nessa sexta-feira (8) que desconhece o documento sobre a não recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. A orientação estaria na pauta de uma reunião do grupo de trabalho Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), mas o debate não aconteceu devido à pressão do Planalto. Jair Bolsonaro defendeu o tratamento precoce em várias ocasiões.

"Desconheço esse documento. Até porque, para ser um documento da Conitec, tem que ser aprovado pela Conitec", disse Queiroga em entrevista coletiva. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

"A propósito, esse documento, que eu não li ainda, se ele vazou, vazou de maneira inadequada, porque são documentos que passam por avaliação ainda da Conitec. São documentos sigilosos. (...) Não são vocês da imprensa, não, vocês fazem o papel de vocês", afirmou.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou que a CPI vai pedir o indiciamento de 50 pessoas.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, confirmou que a comissão pedirá o indiciamento de Bolsonaro.

