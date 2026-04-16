Cadastro Único completa 25 anos com avanços tecnológicos

247 - O Cadastro Único, principal base de dados para identificação de famílias de baixa renda no Brasil, completa 25 anos com avanços em inclusão social, segurança da informação e integração tecnológica. A ferramenta é fundamental para garantir o acesso da população a programas sociais e orientar políticas públicas em todo o território nacional.

A celebração ocorreu no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, reunindo autoridades e profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Criado como instrumento estruturante da proteção social, o Cadastro Único permite a seleção de beneficiários de 46 programas federais, entre eles Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa, Minha Vida e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Além disso, também serve como referência para iniciativas estaduais e municipais.

Durante o evento, o ministro Wellington Dias destacou o reconhecimento internacional do modelo brasileiro. “Quando se olha para trás, é possível perceber o quanto o Brasil avançou. Hoje, mais de 110 países têm o Brasil como referência em políticas sociais”, afirmou.

Modernização e combate a fraudes

Nos últimos anos, o sistema passou por um processo de modernização tecnológica. Em 2025, foi implementada uma nova plataforma com maior capacidade de monitoramento e prevenção de irregularidades. Segundo o secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, a evolução trouxe ganhos significativos no controle dos dados.

“Agora, temos um sistema de gestão de risco que tem nos permitindo não apenas detectar eventuais fraudes, mas melhor: tem nos permitido impedir que algumas ocorram, tem nos permitido identificá-las antes que elas gerem benefícios”, explicou.

O novo modelo integra diversas bases de dados, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), registros de nascimento e óbito e informações da Receita Federal. O CPF passou a ser a chave única de identificação dos usuários, aumentando a confiabilidade das informações.

“Hoje, praticamente não existe base de dado relevante para garantir a qualidade da informação com a qual o Cadastro Único não esteja integrado. A gente já cruza os dados com todas as bases que existem e que podemos acessar. E são muitas para a gente fazer esse trabalho de qualificação. Essa integração é algo que se esperava há muito tempo”, acrescentou Osório.

Inclusão social e alcance nacional

Atualmente, o Cadastro Único reúne dados de 42,2 milhões de famílias, totalizando cerca de 96 milhões de pessoas — quase metade da população brasileira. Entre elas, estão 5,6 milhões de famílias pertencentes a grupos tradicionais e específicos, como indígenas, quilombolas e catadores de materiais recicláveis.

A ampliação do alcance do sistema tem sido impulsionada por iniciativas de busca ativa, que visam localizar populações em situação de vulnerabilidade e garantir sua inclusão em políticas públicas. Essas ações contam com apoio financeiro do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS (Procad-SUAS), lançado em 2023.

Papel dos profissionais e inovação tecnológica

Apesar dos avanços digitais, o trabalho dos profissionais da assistência social continua sendo essencial. As informações registradas no sistema são resultado de entrevistas realizadas diretamente com as famílias, o que garante maior precisão dos dados.

“O que o sistema registra de forma padronizada são as informações socioeconômicas da população de baixa renda que resultam das entrevistas dos profissionais da rede. Não existe algo que substitua essas entrevistas. Não há solução de Tecnologia da Informação ou inteligência artificial, não importa o que digam os vendedores de ilusões e de soluções fáceis”, ressaltou Osório.

Entre as inovações recentes, destaca-se o lançamento do aplicativo offline do Cadastro Único, que permite a realização de entrevistas sem conexão à internet, com posterior sincronização dos dados. A ferramenta contribui para reduzir o uso de formulários em papel e ampliar o alcance do atendimento, especialmente em áreas remotas.

Ao completar 25 anos, o Cadastro Único consolida-se como uma das principais ferramentas de inclusão social do país, combinando tecnologia, gestão de dados e atuação territorial para garantir direitos à população mais vulnerável.