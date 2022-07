Caixa e BNDES vão ampliar distribuição de dividendos para bancar PEC do estado de emergência

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal e o BNDES devem atender ao pedido do governo Jair Bolsonaro (PL) de ampliar o repasse de dividendos neste ano, de acordo com matéria do jornal O Globo .

O objetivo é cobrir os gastos com a PEC do estado de emergência, uma PEC inconstitucional aprovada para o ano eleitoral.

O governo encaminhou ofício às quatro principais estatais, Caixa Econômica Federal, BNDES, Petrobras e Banco do Brasil, solicitando a ampliação do pagamento de dividendos.

A tendência é que o percentual repassado pela Caixa para o governo federal suba de 25% para 50%. A CEF também deve pagar dividendos de forma retroativa (de 2019, 2020 e 2021) para atender ao pedido.

No caso do BNDES, haverá a antecipação do repasse de dividendos, tornando trimestral, no lugar de semestral.

Assim, Caixa e BNDES devem repassar dividendos para o governo em até 60 dias. As decisões, no entanto, deverão ser oficializadas pelos Conselhos de Administração das estatais.

