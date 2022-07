Caixa gastou R$ 9,4 milhões em viagens de Pedro Guimarães, que deixou o banco acusado de assédio

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal gastou R$ 9,4 milhões em viagens do ex-presidente do banco Pedro Guimarães, que deixou o cargo sob acusações de assédio sexual e moral. Os gastos, segundo informações obtidas pela Folha de S. Paulo via Lei de Acesso à Informação, incluem o pagamento de hospedagens em resorts de luxo e carros blindados.

Cada viagem de Guimarães, costumeiramente feitas nos finais de semana, tinha um custo médio de R$ 70 mil. Nas 134 edições do Caixa Mais Brasil, Guimarães recebia diárias de US$ 77 e ainda aproveitava dos luxos nos melhores resorts.

>>> No Amazonas, ex-presidente da Caixa obrigou funcionários a comer pimenta e carregar sacas de açaí

"Considerando uma média de três dias por evento —​o ex-presidente costumava ir na sexta e voltar no domingo —, isso representava um ganho extra de aproximadamente R$ 165 mil. O valor era pago integralmente, pois as despesas de hospedagem e alimentação eram custeadas pela Caixa", relata a reportagem.

A Caixa informou que investiga os gastos. "Existem apurações internas em andamento, em paralelo às que estão sendo feitas pelos órgãos de controle. Além dessas, o Conselho de Administração determinou a contratação de empresa externa, independente, para verificar todos os casos".

