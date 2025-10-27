Câmara acelera votações para aprovar pautas sociais e econômicas

247 - A Câmara dos Deputados inicia nesta semana um esforço concentrado de votações para destravar pautas consideradas essenciais pelo governo federal. O objetivo é avançar em projetos que tratam de saúde, direitos sociais, regulação e equilíbrio fiscal, em meio à pressão por resultados concretos nas áreas econômica e social.

Segundo a CNN Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), definiu o cronograma de votações entre os dias 27 e 30 de outubro. O ambiente, segundo parlamentares, é de forte cobrança para que o plenário aprove medidas de impacto ainda neste mês. O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a prioridade é “controlar despesas e ampliar a arrecadação” para reforçar o equilíbrio das contas públicas.

Pautas prioritárias na agenda legislativa

Entre os mais de 40 itens listados para votação, o governo aposta em projetos que tratam de temas sensíveis à população. Entre eles, o PL 1.249/2022, que garante licença de três dias por mês a mulheres que apresentem sintomas graves durante o período menstrual, e o PL 5.821/2023, voltado à prevenção e tratamento dos cânceres de mama e colo do útero.

Outros destaques incluem o PL 4.165/2025, que cria regras para o monitoramento eletrônico de agressores em casos de violência doméstica, e o PL 4.200/2025, que institui o Programa Nacional de Infraestruturas Sustentáveis e Resilientes (PNISR), voltado à modernização e à sustentabilidade das obras públicas.

Há ainda propostas relacionadas ao combate à adulteração de alimentos e bebidas — que passam a ser tratadas como crime hediondo — e o Código de Defesa dos Contribuintes (PLP 125/2022), voltado ao combate de devedores contumazes.

Clima político e desafios econômicos

O esforço concentrado ocorre em um momento em que o governo busca aprovar medidas de contenção de gastos antes de avançar com uma reforma tributária mais ampla. O Palácio do Planalto considera o pacote de votações essencial para sinalizar compromisso com o ajuste fiscal e fortalecer a confiança do mercado.

Paralelamente, a base aliada tenta incluir pautas de interesse social e de setores estratégicos. “São projetos que dialogam com demandas reais da população e fortalecem políticas públicas nas áreas de saúde, mobilidade e direitos das mulheres”, explicou Guimarães.

Entretanto, a oposição acusa o governo de priorizar matérias seletivas e de evitar temas polêmicos, como a anistia a investigados pelos atos de 8 de janeiro. Líderes da direita afirmam que a pauta ignora parte das reivindicações de seus eleitores e privilegia medidas com impacto político.

Sessões e articulações da semana

Nesta semana, a principal sessão deliberativa está marcada para as 18h, quando parte significativa das propostas deve ser apreciada em plenário. No mesmo dia, às 16h, a CPMI do INSS ouvirá o ex-diretor Alexandre Guimarães, o que pode influenciar o ambiente político da Casa.

Apesar do otimismo entre governistas, analistas apontam que alguns projetos podem enfrentar entraves, especialmente os que envolvem cortes de benefícios fiscais ou novas penalizações criminais. Setores empresariais e bancadas regionais já sinalizaram resistência a pontos específicos das propostas.