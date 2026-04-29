Câmara aprova PEC que destina 1% da receita ao sistema de assistência social

247 - A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (28), em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que destina 1% da receita corrente líquida (RCL) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A proposta será encaminhada agora ao Senado Federal para análise.

De acordo com o texto do deputado André Figueiredo (PDT-CE), a União será obrigada a destinar, de forma descentralizada, o percentual de 1% da RCL a partir do quarto ano seguinte à publicação da futura emenda constitucional.

O texto estabelece uma regra de transição: no primeiro ano após a publicação da emenda, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal deverão vincular 0,3% da RCL ao SUAS; no segundo ano, 0,5%; e, no terceiro ano, 0,75%.

As emendas apresentadas incluíram estados, municípios e Distrito Federal nesse período de transição. Além disso, a descentralização dos recursos ocorrerá de acordo com o crescimento proporcional das verbas destinadas à assistência social.

A divisão escalonada foi fundamental para a construção de consenso em torno da proposta, já que alguns parlamentares consideravam o percentual de 1% elevado em um primeiro momento.

Segundo a Agência Câmara de Notícias, a RCL da União projetada para 2026 é de R$ 1,65 trilhão. Mantida essa estimativa para 2027, o percentual inicial de 0,3% representaria um repasse de R$ 4,95 bilhões ao SUAS no primeiro ano de vigência.