Camilo Santana descarta revogar novo Ensino Médio

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse, nesta sexta-feira (3), que está montando um grupo de trabalho para avaliar possíveis mudanças na implantação do novo Ensino Médio. No entanto, a medida criada durante o governo golpista de Michel Temer (MDB) não deve ser revogada pelo presidente Lula, indicou.

“Não é questão de revogar. O [novo] ensino médio está em andamento. O que nós estamos colocando é criar um grupo de trabalho, que será oficializado por portaria. Vamos reunir todos os setores para discutir”, afirmou o ministro, conforme o G1.

Educadores próximos ao governo estão insatisfeitos com a falta de iniciativa do Ministério da Educação em avançar pautas-chave que foram discutidas pela equipe de transição, em especial a abolição do novo Ensino Médio.

Falando à TV 247 na quarta-feira (1), Daniel Cara, que fez parte do grupo, afirmou que “a reforma do ensino médio busca formar o indivíduo neoliberal, aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Esse país vai ser o país de coachs de Instagram, que ficam vendendo ilusão”.

