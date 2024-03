Camilo Santana encontrou 'sala secreta' da Abin nas dependências do Ministério da Educação

Suposta sala secreta utilizada pela Abin foi encontrada pelo ministro pouco após assumir o comando do MEC, em janeiro do ano passado edit

247 - O Ministro da Educação, Camilo Santana (PT), encontrou uma suposta sala secreta da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nas dependências do Ministério da Educação (MEC), localizado em Brasília. Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Santana teria identificado a sala,localizada no oitavo andar do prédio do MEC, ao lado do gabinete do ministro, pouco depois que ele assumiu o comando da pasta, em janeiro de 2023.

“A aliados, o ministro de Lula contou ter sido informado por funcionários do MEC que, durante o governo Bolsonaro, a sala supostamente abrigava servidores da Abin”, destaca a reportagem. Ao ser questionada pela reportagem sobre a existência da sala, a Abin não se manifestou, mas fontes extraoficiais ligadas à agência alegam desconhecer a existência da sala em questão. >>> 'Abin paralela' usava microfones, câmeras escondidas, drones e malwares para espionar opositores de Bolsonaro

Ainda segundo a reportagem, uma fonte teria relatado que desde 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, não há registros de servidores do órgão cedidos para o MEC.

