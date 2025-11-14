Camilo Santana exalta o legado de Cancellier e Lula entrega honraria póstuma ao ex-reitor, vítima da Lava Jato

247 - O jurista e ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancellier, recebeu, postumamente, nesta sexta-feira (14), a Ordem Nacional do Mérito Educativo no grau Grã-Cruz. A honraria foi recebida por Mikhail Cancellier, filho de Luiz Carlos Cancellier, das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia em Brasília-DF.

A cerimônia ocorre por ocasião da outorga da Ordem Nacional do Mérito Educativo e do aniversário de 95 anos do Ministério da Educação. No evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o legado do ex-reitor em prol da autonomia acadêmica e judiciária no país.

"A trajetória reforça importância da autonomia universitária e da justiça", disse Santana em seu discurso. "O professor tem que ser a profissão mais forte desse país, porque todo mundo passa pelo professor", destacou.

Cancellier cometeu suicídio em 2017 após ser alvo na Operação Ouvidos Moucos, desdobramento da finada Lava Jato e deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar um suposto desvio de recursos públicos em cursos de educação a distância. Em 2018, a PF encerrou o inquérito por falta de provas.

Além de ser preso e afastado do cargo, após ser solto, Cancellier foi proibido até mesmo de entrar na instituição. (Com informações da Agência Brasil).