Caminhoneiros desmentem Sérgio Reis e ameaça de golpe: "não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros"

Principais lideranças da categoria desmentiram o cantor Sérgio Reis e enfatizaram que não há nenhuma mobilização em apoio a Jair Bolsonaro ou alguma ação de golpe para acabar com o STF. Bolsonarista promete um golpe no país no próximo dia 7 de setembro, em conjunto com os caminhoneiros edit

247 - A afirmação do cantor Sérgio Reis de que está organizando uma manifestação de caminhoneiros para o dia 7 de setembro em apoio a Jair Bolsonaro foi desmentida pelas principais lideranças da categoria, segundo informou o jornalista Chico Alves, no portal UOL.

"A gente desconhece as pessoas que estão ao lado dele", diz Plinio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga (CNTRC).

"Sérgio Reis não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros", acrescentou.

Segundo Dias, a preocupação dos líderes da categoria é com as melhorias de condições de trabalho e não com pautas políticas. Ele contou que houve reunião na noite de ontem no Porto de Santos com a participação nove lideranças nacionais para tratar da situação dos motoristas autônomos e todos os presentes foram contrários ao ato do dia 7 de setembro

"Ninguém conhece esse tal de Zé Trovâo e esse tal de Chicão Caminheiro, que aparecem nos áudios de WhatsApp convocando para a manifestação", afirma o presidente do CNTRC. "Os caminhões que vão participar são bancados pelo agronegócio".

Mesmo representantes da categoria que já apoiaram Bolsonaro desmentem que os caminhoneiros vão participar de manifestações nesse dia. É o caso de Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de VeículosAutomotores (Abrava). "Não nos envolvemos com política, nem a favor de governo ou contra governo, nem a favor do STF ou contra o STF", diz ele. "Quero deixar claro que não participamos disso".

Saiba mais

Um áudio atribuído ao cantor Sérgio Reis mostra o bolsonarista ameaçando um golpe no país no dia 7 de setembro e dizendo também que é financiado para poder colocar em prática a ação antidemocrática.

Na gravação, que viralizou nas redes neste domingo (15), Reis ainda diz que se o Senado não acatar os pedidos “populares” de impeachment contra os ministros do STF, eles irão "quebrar tudo”.

Apesar do apelo do bolsonarista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não dará andamento aos pedidos de impeachment prometidos por Jair Bolsonaro contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Áudio do Sérgio Reis

👇👇👇 pic.twitter.com/aTNVsceNmL — Ana Paula 🇧🇷🇧🇷 (@kapitu_rebelde) August 15, 2021

