Campanha de Lula promete mais R$ 150 por criança de até 6 anos no Bolsa Família

247 - A campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o ex-presidente pretende pagar uma parcela adicional de R$ 150 por criança de até seis anos beneficiária do Auxílio Brasil, que voltaria a se chamar Bolsa Família. O valor se somaria aos R$ 600, que Lula pretende manter. Atualmente, o benefício permanente do programa é de ao menos R$ 400, e os outros R$ 200 valem até o fim deste ano.

"O Lulinha vai garantir o Bolsa Família de R$600 com adicional de R$150 por criança de até 6 anos", afirmou o texto divulgado pela página Lulaverso no Twitter.

Entre novembro de 2021 e abril de 2022, 33,1 milhões de brasileiros estavam passando fome, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (8) pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

