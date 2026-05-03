“Candidatos influencers”: uma das apostas do PT para ampliar bancada no Congresso

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) está estruturando uma estratégia para ampliar sua bancada no Congresso Nacional nas eleições de 2026, apostando em nomes com forte presença nas redes sociais. Segundo apuração do jorn al O Estado de S. Paulo, a legenda prepara ao menos 37 pré-candidatos com perfis digitais relevantes para disputar cargos de deputado estadual e federal.

A iniciativa, que surgiu a partir de setores mais jovens do partido, já conta com 13 pré-candidatos anunciados, quatro em fase de confirmação e outros 20 em negociação. Os perfis desses nomes variam entre 100 mil e 800 mil seguidores nas redes sociais, refletindo a tentativa do PT de fortalecer sua comunicação digital e ampliar o alcance político.

Um dos articuladores do projeto é o professor e pesquisador Vinicios Betiol, também influenciador digital e pré-candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Em publicação nas redes sociais, ele anunciou: “O PT lançará um grande projeto de pré-candidaturas de seus principais influenciadores. É a nova geração do partido!”.

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, destacou a importância da estratégia digital. “A dimensão da nossa vida ‘real’ se funde e confunde com a vida digital. O celular virou praticamente uma extensão dos nossos corpos”, disse.

Segundo ele, “termos candidaturas fortes que compreendam essa nova dinâmica da comunicação pode abrir sim perspectiva de crescimento para o partido”.

Entre os pré-candidatos já anunciados estão figuras que combinam atuação política e relevância nas redes sociais. É o caso de Pedro Rousseff, vereador em Belo Horizonte, que deve disputar vaga como deputado federal, e Leonel Radde, deputado estadual no Rio Grande do Sul que também pretende concorrer à Câmara.

Há ainda influenciadores sem trajetória política prévia, como Thiago Foltran, que pretende disputar uma vaga de deputado estadual no Paraná.

Outro nome citado é Thiago dos Reis, produtor de conteúdo com grande alcance digital. De acordo com o Estadão, ele acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.