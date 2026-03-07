Lula quer Luna Zarattini candidata a deputada federal

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou a vereadora paulistana Luna Zarattini (PT) a disputar uma vaga de deputada federal nas eleições deste ano. O pedido foi feito diretamente pelo chefe do Executivo, que manifestou interesse em estimular uma renovação geracional dentro do partido, segundo a Folha de São Paulo.

Lula pretende se reunir com a parlamentar em Brasília no início da próxima semana para tratar do assunto. Segundo o relato, o presidente avaliou que a candidatura da vereadora seria importante para fortalecer a presença de quadros mais jovens no partido.

Aos 31 anos, Luna Zarattini se tornou um dos nomes mais conhecidos da bancada petista na Câmara Municipal de São Paulo. Ex-líder do partido na Casa, ela ganhou projeção ao participar de debates políticos com parlamentares de direita que têm grande visibilidade nas redes e na mídia.

Nas eleições municipais de 2024, a vereadora obteve quase 101 mil votos, desempenho que consolidou sua posição como uma das principais lideranças emergentes do PT na capital paulista. Além da atuação legislativa, Zarattini também mantém forte presença nas redes sociais, onde mobiliza apoiadores e participa de discussões políticas.

O convite feito pelo presidente foi recebido com entusiasmo pela parlamentar. Nos bastidores, Zarattini também é apontada como um nome com potencial para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2028, projeto político que segue no horizonte de médio prazo.

A reunião prevista entre Lula e a vereadora em Brasília deverá aprofundar as conversas sobre a possível candidatura e o papel que ela poderá desempenhar na estratégia eleitoral do partido para o Congresso Nacional.