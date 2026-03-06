Jato de Vorcaro foi usado por Nikolas para se encontrar com Bolsonaro na campanha de 2022

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um jato associado ao empresário Daniel Vorcaro durante compromissos ligados à campanha presidencial de 2022. A aeronave foi empregada em deslocamentos que integraram a estratégia política do segundo turno das eleições daquele ano. Segundo a coluna da jornalista Julia Duailibi no portal G1, o avião também foi utilizado em uma viagem que antecedeu o giro de campanha pelo Nordeste, etapa considerada estratégica na reta final da disputa eleitoral.

Encontro com Bolsonaro marcou início da mobilização

No dia 10 de outubro de 2022, Nikolas Ferreira embarcou de Belo Horizonte para Brasília acompanhado do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Na capital federal, ocorreu um encontro organizado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) com lideranças religiosas e influenciadores digitais.

A reunião teve como objetivo lançar uma mobilização voltada à participação de jovens na campanha. Nikolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista participaram do encontro e divulgaram um vídeo nas redes sociais anunciando a iniciativa.

No registro, o deputado declarou que “a gente vai rodar o Nordeste inteiro pra virar os votos dos jovens pra poder votar no presidente Bolsonaro, 22, Juventude pelo Brasil.”

Na sequência, o pastor Guilherme Batista afirmou: “é Juventude pelo Brasil mobilizada. Então, ó: Salvador, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Natal e Fortaleza, estamos chegando, né, presidente?”. Bolsonaro concluiu a gravação com a frase: “juventude, o futuro do nosso Brasil.”

Giro de campanha percorreu capitais do Nordeste

Após o encontro em Brasília, foi anunciada a mobilização chamada “Juventude pelo Brasil”. A iniciativa previa uma série de atos políticos nas capitais nordestinas durante o segundo turno da eleição presidencial.

Entre os dias 20 e 28 de outubro de 2022, Nikolas Ferreira, pastores e influenciadores participaram de eventos em nove capitais da região. Os encontros reuniram milhares de pessoas e, segundo publicações nas redes sociais, muitos ocorreram dentro de igrejas da Assembleia de Deus.

A estratégia da campanha buscava ampliar a presença eleitoral em áreas onde Jair Bolsonaro enfrentava maior rejeição. Enquanto o então presidente concentrava agendas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o grupo liderado por Nikolas Ferreira realizava eventos no Nordeste.

Deputado afirma que desconhecia dono da aeronave

Imagens publicadas nas redes sociais mostram Nikolas Ferreira e o pastor André Valadão dentro da aeronave utilizada na viagem para Brasília. Em uma das postagens, Valadão escreveu: “Chegando em Brasília. Trabalhando, sonhando e já vendo a maior virada política da história. VAMOOO. Brasil nunca será vermelho.” Nikolas compartilhou a publicação e acrescentou: “vai ter gente cuspindo leite condensado depois dessa kkkkkkkk.”

Em entrevista concedida à coluna em janeiro, o deputado afirmou que desconhecia quem era o proprietário do avião e disse que nunca teve contato com Daniel Vorcaro. “Eu, inclusive, nem sabia que era do Vorcaro. (...) Eu realmente não sei, mas é possível que seja. Eu realmente não sei.”

Ele também explicou que a utilização da aeronave ocorreu por razões logísticas relacionadas à agenda da campanha. “Aquilo dali foi, literalmente, algo que o Guilherme Batista chegou e falou, ‘cara, tive essa ideia, vamos fazer’. Eu falei, ‘beleza’. Enfim, não sei se o avião é ou não, mas surgiu os aviões para a gente conseguir fazer a agenda, porque era impossível a gente conseguir fazer a agenda com o voo comercial, por causa das datas e tudo.”

Custos do jato não aparecem na prestação de contas

A reportagem também aponta que o uso da aeronave não aparece na prestação de contas da campanha eleitoral, nem como doação nem como serviço contratado. De acordo com pesquisa de mercado citada pela coluna, o custo de utilização de um jato executivo por cerca de oito dias, incluindo despesas com tripulação, pode variar entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão.