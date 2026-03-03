TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Deputados do PT pedem convocação de Nikolas Ferreira à CPMI do INSS por uso de jatinho ligado ao Master em 2022

      Parlamentares pedem que parlamentar explique uso de jatinho ligado ao Banco Master na campanha de 2022

      Nikolas Ferreira (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

      247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) utilizou a tribuna da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (3), para cobrar esclarecimentos do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o uso de uma aeronave privada durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Segundo o parlamentar petista, o voo teria sido realizado em um jatinho pertencente ao empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, e não constaria na prestação de contas da campanha.

      O caso motivou a apresentação de requerimentos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga suspeitas de fraudes em empréstimos consignados de aposentados e pensionistas.

      Durante o pronunciamento, Alencar afirmou que o uso da aeronave deveria ter sido declarado. “Nós vamos pedir convocação na CPMI do INSS. O Nikolas andou num jatinho particular do dono do Banco Master, visitando diversos estados e fazendo campanha no segundo turno para o Bolsonaro. Existe foto dele junto com um dos donos da aeronave. Esse dinheiro foi declarado na campanha? Não. A doação das horas de viagem no avião? Não. E isso tinha que ser declarado, porque é custo de campanha”, declarou.

      O deputado acrescentou que o episódio será apurado no âmbito da comissão. Segundo ele, Nikolas teria utilizado “da amizade com o dono do Master, que teve autorização em 2020, no Governo Bolsonaro, para fazer empréstimo consignado, roubando milhões de aposentados — foram mais de 250 mil contratos falsos”.

      No mesmo contexto, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou requerimento na CPMI do INSS solicitando a convocação de Nikolas Ferreira para prestar depoimento sobre o uso da aeronave ligada ao empresário. O pedido foi formalizado após a divulgação de que o parlamentar mineiro teria utilizado o jatinho para deslocamentos pelo país durante o segundo turno da disputa presidencial.

      Além da convocação, Rogério Correia requereu a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático relacionados ao caso. Em publicação nas redes sociais, afirmou: “Apresentando requerimentos na CPMI do INSS convocando para depor Nikolas Ferreira e pastor Guilherme Batista e a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, por uso de recursos do banco Master, responsável por fraudes nos consignados de aposentados”.

      Em outra postagem, reforçou o pedido em caráter de urgência: “Protocolei requerimento urgente para convocação do aviador Nikolas Ferreira para a CPMI do INSS. Ele voou no jatinho de Vorcaro para fazer campanha contra Lula nas eleições de 2022. Qual o interesse de Vorcaro e dos banqueiros do Master em ter Bolsonaro presidente?”.

      Rogério Correia também direcionou críticas ao grupo ligado à Igreja Lagoinha e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Provado o BolsoMaster e a lavagem de dinheiro na Lagoinha, uma verdadeira organização de extrema-direita, que tem até banco clandestino, Clava Forte, que reúne Zettel, Vorcaro, Nikolas, Viana, Valadão e outros bolsonaristas. Jamais foi Igreja, jamais foi pelo evangelho”, escreveu.

      O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também se manifestou sobre o tema em vídeo publicado nas redes sociais, respondendo ao relator da CPMI, Alfredo Gaspar. “Mas olha só quem pegou carona no jatinho de Vorcaro: Nikolas Ferreira e o pastor da Lagoinha, Guilherme Batista. E antes que tentem negar ou criar cortina de fumaça, a imagem está aí. A foto fala por si só e confirma exatamente o que foi dito. Contra fatos, não existe narrativa. A prova está exposta”, afirmou.

      Em nova publicação, Pimenta acrescentou: “Como eu disse ontem, isso confirma exatamente o que eu já havia afirmado: Zetel, cunhado de Vorcaro e maior contribuinte das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro, estava no avião ligado à Igreja Lagoinha. Está tudo conectado. Zetel é da Igreja Lagoinha, a mesma igreja associada a Nikolas, que é apontada como suspeita de ter sido utilizada para a lavagem de dinheiro. A foto prova tudo o que eu falei ontem”.

      A CPMI do INSS analisa os requerimentos apresentados e poderá deliberar sobre a convocação dos citados e eventuais medidas adicionais no decorrer das investigações.

      Artigos Relacionados

      Tags