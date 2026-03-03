Pedro Rousseff pede investigação da PGR sobre voo de Nikolas em jato de Vorcaro

247 - O vereador Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff, protocolou nesta terça-feira (3/3) uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A iniciativa ocorre após a divulgação de que o parlamentar utilizou uma aeronave vinculada ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante a campanha eleitoral de 2022. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Nikolas viajou ao lado do pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, em um jato associado a Vorcaro para cumprir agendas eleitorais.

Na representação enviada à PGR, Pedro Rousseff solicita a apuração de eventual prática de caixa dois. O vereador sustenta que o uso da aeronave deveria ter sido informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como despesa de campanha. “A omissão dos gastos com o uso da aeronave nos atos de campanha, portanto, subsume-se à hipótese legal de falsidade ideológica com fins eleitorais, além de violar as regras de financiamento de campanhas, especialmente a vedação constitucional e legal de doações de pessoas jurídicas”, afirma o parlamentar no documento.

O petista também menciona documentos obtidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, nos quais o número de telefone de Nikolas aparece entre os contatos de Daniel Vorcaro. Para ele, o dado reforça a necessidade de aprofundar as investigações sobre a relação entre o deputado e o empresário. “A presença do contato do representado no aparelho do empresário reforça a necessidade de compreender a extensão dessa ligação, sobretudo diante de indícios de possível apoio material relevante nunca declarado à Justiça Eleitoral”, completa.

De acordo com a apuração de Malu Gaspar, o jato foi utilizado em deslocamentos da caravana “Juventude pelo Brasil”, liderada por Nikolas Ferreira e pelo pastor Guilherme Batista. A agenda teria passado por ao menos nove estados e pelo Distrito Federal, com o objetivo de angariar votos para Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

A aeronave está registrada oficialmente em nome do grupo Prime You, empresa que também detém outros bens ligados a Daniel Vorcaro, incluindo outras aeronaves e uma residência de alto padrão em Brasília. À época das viagens, em outubro de 2022, Vorcaro mantinha sociedade na companhia com Maurício Quadrado. A dissolução da parceria ocorreu apenas em setembro de 2025, dois meses antes da liquidação do Banco Master.