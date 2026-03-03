Caso Master: Lindbergh aponta relação de Nikolas com "a maior fraude financeira do Brasil"

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) se manifestou sobre a revelação de que Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou, em 2022, uma aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro para cumprir agenda de campanha em favor de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. O caso foi divulgado pelo jornal O Globo e passou a integrar o debate político em meio às investigações relacionadas ao Banco Master.

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (3), Lindbergh classificou o episódio como parte de um escândalo de grandes proporções. “Acorda, Brasil. O escândalo do Banco Master é a maior fraude financeira do Brasil e talvez umas das maiores do mundo. E sabe onde ele foi criado? No governo de Jair Bolsonaro!”, escreveu.

O parlamentar destacou diretamente o uso do jatinho por Nikolas durante a campanha eleitoral. “O fato do dia é Nikolas voando em jatinho de Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro e contra Lula, em 2022. Alguém surpreso?”, questionou.

Lindbergh destacou vínculos entre aliados do empresário e integrantes da Igreja Lagoinha. “Nós já vínhamos denunciando as relações de Nikolas com o cunhado de Vorcaro, o pastor da igreja Lagoinha Fabiano Zettel, o maior financiador individual da campanha de Bolsonaro e do Tarcísio nas últimas eleições. Eles criaram a fraude, inclusive, com a omissão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Nós investigamos tudo com a Polícia Federal e decretamos a liquidação do Master com a diretoria do Banco Central indicada pelo presidente Lula”, declarou.

Ao final da postagem, o deputado criticou adversários políticos e defendeu a continuidade das apurações. “Essa turma não tem moral para falar do esquema do Master. Falam que querem investigação, mas é tudo mentira. Estão, na verdade, morrendo de medo de uma CPI. Se vendem como antissistema, mas são o que há de mais podre no sistema! Nós queremos que tudo seja investigado e os envolvidos exemplarmente punidos!”, escreveu.