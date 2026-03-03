Rogério Correia pede convocação de Nikolas Ferreira à CPMI do INSS

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou requerimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para convocar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) a prestar depoimento sobre o uso de uma aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, durante a campanha eleitoral de 2022. O pedido foi apresentado após a divulgação de que o parlamentar mineiro utilizou o jato em deslocamentos pelo país no segundo turno da disputa presidencial.

NIKOLAS FERREIRA PODE SER CASSADO!



Apresentei requerimento pedindo a convocação de Nikolas à #CPMIdoINSS e a sua quebra de sigilo fiscal e telefônico.



Vai ter que explicar seu envolvimento com o BOLSOMASTER! 🧨 pic.twitter.com/rpPZoDxnNa March 3, 2026

Além da convocação, Rogério Correia também solicitou a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático relacionados ao caso. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou: “Apresentando requerimentos na CPMI do INSS convocando para depor Nikolas Ferreira e pastor Guilherme Batista e a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, por uso de recursos do banco Master, responsável por fraudes nos consignados de aposentados”.

Em outra postagem, o deputado do PT reforçou o pedido de convocação em caráter de urgência: “Protocolei requerimento URGENTE para convocação do aviador Nikolas Ferreira para a #CPMIdoINSS. Ele voou no jatinho de Vorcaro para fazer campanha contra Lula nas eleições de 2022. Qual o interesse de Vorcaro e dos banqueiros do Master em ter Bolsonaro presidente?”.

Rogério Correia também fez críticas diretas ao grupo ligado à Igreja Lagoinha e a aliados políticos de Jair Bolsonaro. “Provado o BolsoMaster e a lavagem de dinheiro na Lagoinha, uma verdadeira organização de extrema direita, que tem até banco clandestino, Clava Forte, que reúne Zettel, Vorcaro, Nikolas, Viana, Valadão e outros bolsonaristas. Jamais foi Igreja, jamais foi pelo evangelho”, escreveu.

A CPMI do INSS investiga suspeitas de fraudes em empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. O requerimento apresentado por Rogério Correia ainda será analisado no âmbito da comissão, que pode deliberar sobre a convocação dos citados e a adoção de medidas adicionais no curso das investigações.