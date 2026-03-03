Ex-secretária do Careca do INSS nega pagamentos a Fábio Luís na CPMI

247 - A ex-secretária de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, Aline Cabral, negou na segunda-feira (2) ter emitido passagens ou realizado qualquer pagamento para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT). A declaração foi feita durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A negativa ocorreu após questionamentos do deputado Rogério Correia (PT-MG). Aline afirmou que não efetuou pagamentos nem arcou com despesas de viagens relacionadas ao filho do presidente. A CPMI investiga possíveis irregularidades envolvendo o esquema de descontos associativos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

Durante a oitiva, a ex-secretária confirmou, em resposta ao relator Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), que emitiu passagens aéreas para Danielle Fonteles, publicitária que trabalhava para Antunes. No entanto, ao longo da sessão, reforçou que não era responsável por pagamentos. “Não pagava passagens nem realizava pagamentos”, declarou.

Reportagens da imprensa afirmam que Fábio Luís teria viajado com o “Careca do INSS” para Portugal em novembro de 2024, em voos de primeira classe. A CPMI aguarda o envio de dados bancários e telemáticos de Lulinha, cuja quebra de sigilo foi aprovada em sessão realizada na quinta-feira (26).

Aline Cabral também admitiu ter acesso ao cofre localizado na sede das empresas de Antunes, em Brasília. Ela passou a ser investigada pela comissão após o depoimento de um ex-sócio do lobista, que atribuiu à então secretária funções administrativas relevantes nas empresas do grupo.

No depoimento, Aline negou envolvimento nas irregularidades sob apuração. “Não tive qualquer parte nessa história”, afirmou. Questionada sobre o patrimônio do empresário, disse que desconhecia a origem da “riqueza” de Antonio Carlos Camilo Antunes quando foi contratada.

Conforme relatado, Aline iniciou sua atuação como secretária, sendo responsável pela emissão de passagens e pelo apoio na administração de imóveis do empresário. Posteriormente, foi promovida ao cargo de chefe de Gestão de Pessoas nas empresas de telemarketing ligadas a Antunes.